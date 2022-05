Ihre neue Majestät für das Schützenfest an den Pfingsttagen haben die Körbecker Schützen beim Vogelschießen am Himmelfahrtstag ermittelt.

Johann Becker brachte den Vogel zu Fall. Ehefrau Valentina steht ihm nun als Schützenkönigin zur Seite.

Königsschießen

Beim Schießen auf die Insignien schoss Andre Sommerhoff als 31. Jungschütze mit dem 92. Schuss den Apfel ab, Günter Jakubeit als 13. Schütze mit dem 38. Schuss das Zepter. Die Krone des Vogels holte der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende König Thomas Redeker mit dem 70. Schuss herunter. Er errang so die Kaiserwürde für das Jahr 2022.

In einem spannenden Stechen holte Johann Becker mit dem 31. Schuss um 19.40 Uhr den Vogel heruntern. Zum Hofstaat des neuen Königspaares Johann und Valentina Becker gehören: Bianka und Markus Lunkenbein, Yvonne und Christian Rasche, Svenja und Daniel Kassmann, Natascha Becker und Johannes Ernst sowie Julia Becker und Dewin Limberg.

Schützenfest

Das Schützenfest beginnt am Samstag, 4. Juni, um 19 Uhr mit der Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Blasius. Vom Kirchplatz aus werden der Vorstand und die Schützen gemeinsam mit dem Königspaar samt Hofstaat in die Gemeindehalle Körbecke einziehen. Dort werden verdiente Schützen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Im Anschluss beginnt der Tanzabend.

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, startet unter Mitwirkung der Spielmannszüge aus Rösebeck und Borgholz sowie der Blaskapelle Schwalmstadt um 14 Uhr der große Festumzug durch Körbecke. Nach dem feierlichen Einzug in die Gemeindehalle werden die Jubilare für 25-, 40-, 50- und 60-jähriges Thronjubiläum geehrt. Von 20 Uhr an wird an gleicher Stelle wieder ausgiebig getanzt und gefeiert.

Gefallenenehrung und Frühschoppen

Der Pfingstmontag, 6. Juni, startet für die Schützen um 9 Uhr mit dem Antreten vor der Gemeindehalle zur Gefallenenehrung am Kriegerehrenmal.

Um 10 Uhr beginnt der von den „Oberwälder Musikanten“ umrahmte traditionelle Frühschoppen. Der Sektempfang für die Damen beginnt um 11.30 Uhr. Um 19 Uhr treten die Schützen mitsamt Partnerinnen zum Abschlussumzug an. Mit dem daran anschließenden Tanzabend klingt das Fest aus.

Freier Eintritt

Stimmung ist mit der Partyband „Sound Geschoss“ an allen Tagen garantiert. Der Eintritt in die Gemeindehalle ist frei.

Der Vorstand plant, finanzielle Unterstützung durch das Förderprogramm „Neustart miteinander“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW in Anspruch zu nehmen. Ein Förderantrag wurde gestellt.