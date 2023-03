Eine Kunstausstellung von Frauen mit internationaler Geschichte wird am Weltfrauentag (Mittwoch, 8. März) im Rathaus in Borgentreich eröffnet.

Bis Freitag, 24. März, sind dort Werke aus zwei Kunstprojekten unter dem Titel „Frauenwelten“ zu sehen. Organisiert wird diese Schau vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Höxter gemeinsam mit der Stadt Borgentreich. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr.

„Geflüchtete Frauen bringen in den Bildern ihre Gefühle zum Ausdruck. Der Weltfrauentag ist für die Ausstellung ein idealer Eröffnungstermin“, stellt Kreisdirektor Klaus Schumacher als zuständiger Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Integration heraus.

Auch Borgentreichs Bürgermeister Nicolas Aisch betont: „Die Flucht aus dem Heimatland ist ein einschneidendes Erlebnis. Besonders Frauen machen dabei oft furchtbare Erfahrungen. Die Kunst kann ein Weg sein, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Ich freue mich, dass wir dieser Ausstellung eine Bühne geben dürfen.“

Werke zweier Kunstprojekte vereint

Die Ausstellung im Borgentreicher Rathaus vereint die Werke zweier Kunstprojekte, die von zwei verschiedenen Künstlerinnen angeleitet worden sind. So haben in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Borgentreich geflüchtete Frauen unter Anleitung der iranischen Künstlerin Lila Panahi ihre „Frauenwelten“ erstellt. Lila Panahi ist in der ZUE Mitarbeiterin der Malteser und hatte maßgeblichen Anteil am besonderen Projekt. Werke einer Kunstkreativ-Aktion, welche die aus Sibirien stammende Künstlerin Olga Honl geleitet hat, werden zudem in der Ausstellung zu sehen sein.

Die Öffnungszeiten des Rathauses

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Borgentreicher Rathauses von montags bis freitags 8 bis 12.30 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr besucht werden.

Künstlerin Lila Panahi vor einem ihrer Motive. Die Künstlerin aus dem Iran hat Frauen mit internationaler Geschichte bei der Umsetzung ihrer Werke angeleitet. Foto: ZUE Malteser Borgentreich

Informationen zu der Ausstellung „Frauenwelten“ gibt Tuija Niederheide vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Höxter unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder unter Telefon 05271/9653613.