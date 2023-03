Laufende Orgelpfeife: Borgentreich sucht Maskottchen für Landesgartenschau

Bei der Landesgartenschau (LGS) in Höxter möchte sich die Orgelstadt Borgentreich mit einem Maskottchen präsentieren. Die Wahl könnte dabei auf einen alten Bekannten fallen.

So könnte der neue Orgelborgel einmal aussehen. Die Figur könnte das neue Maskottchen der Stadt Borgentreich werden.

In den 1980er- bzw. 1990er-Jahren hatte Borgentreich schon einmal ein Maskottchen: den Orgelborgel. Die Orgelpfeife auf zwei Beinen kam sogar stilecht mit Zylinder, Zwicker und edlen Schuhen mit Gamaschen daher.

Die lustige Figur repräsentierte die Orgelstadt damals zum Beispiel auf Schreibblöcken und Flaschenöffnern. Nun könnte sie ihr Comeback erleben. Das schildert Christof Derenthal, Allgemeiner Vertreter des Borgentreicher Bürgermeisters.

Beim Auffinden alter Schreibblöcke im Rathaus sei das Männchen wieder zum Vorschein gekommen. Schnell sei die Idee entstanden, das Maskottchen als Werbeträger zu reaktivieren. Jedoch in einer aufgefrischten Variante. Eine externe Zeichnerin half der kleinen Pfeife daraufhin im Auftrag der Orgelstadt zurück ins Leben. Mehrere Skizzen entstanden.

Kein Dagobert Duck

Demnach kommt der Orgelborgel weniger staatstragend daher. Kleidungstechnisch macht er Dagobert Duck keine Konkurrenz mehr: Die Figur trägt, je nach Einsatzgebiet, nur einen Helm oder hält einen Gegenstand. Ein Feuerwehr-Borgel etwa winkt stolz mit einem Einsatzhelm auf dem Kopf, für Bauarbeiten greift die Figur zu Sicherheitshelm und Zollstock.

Stilecht mit Zylinder, Zwicker und edlen Schuhen mit Gamaschen kam der Orgelborgel in den 1980er- bzw. 1990er-Jahren daher. Foto: Stadt Borgentreich

„Als ich Mitte der 1980er-Jahre zur Orgelstadt kam, gab es den Orgelborgel schon“, erinnert sich Derenthal. Doch irgendwann verschwand die Figur von Blöcken und Werbemitteln. Zudem habe sie es nie in die Realität geschafft: Es gab nie ein Kostüm. Das könnte sich nun vielleicht ändern.

So könne sich die Stadt gut vorstellen, dass der neue Orgelborgel auch einmal als mannshohe Pfeife für die Kommune wirbt. Zum Beispiel eben auf der Landesgartenschau in Höxter. „Doch diese Entscheidung bleibt den Ausschussmitgliedern vorbehalten“, sagt Derenthal. Denn beschlossen ist all dies noch nicht.

Ob und wie das Maskottchen seinen Weg zurück zur Orgelstadt findet, das muss nämlich der Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Demographie besprechen. Das Gremium tagt das nächste Mal am Mittwoch, 8. März. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Borgentreich.