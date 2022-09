Lütgeneder ist Landesgolddorf

Der Ort Lütgeneder im Borgentreicher Stadtgebiet ist Landesgolddorf 2022. Der 400-Einwohner-Ort an der Bundesstraße 241 liegt Mitten in der Warburger Börde. Die Böden um das Dorf zählen zu den landwirtschaftlich besten in ganz Nordrhein-Westfalen.

Foto: Jürgen Vahle