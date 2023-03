Nachdem Lütgeneder 2022 den Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen hat, tritt der 400-Einwohner-Ort in diesem Jahr beim Bundeswettbewerb an.

Kommission bereist am 19. Juni das Landesgolddorf

Die Bundeskommission aus Berlin kommt am Montag, 19. Juni, von 10.30 bis 13.30 Uhr in das Landesgolddorf, informiert Ortsvorsteher Peter Wille. „Wir werden einen gemeinsamen Dorfrundgang mit vielen Highlights begehen“, kündigt Peter Wille an.