Männer wandern mit Esel zur Documenta nach Kassel

Borgentreich/Kassel

Zwei Männer und ein Esel stehen vor dem Museum Fridericianum in Kassel - und locken die Menschen in Scharen an. Das Trio aus Warburg und Körbecke ist zwar kein offizieller Teil der 15. Documenta. Sie nutzen die Kunstausstellung aber für ihr Projekt „Fritz hört zu“.

Von Astrid E. Hoffmann