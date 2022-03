Der stand auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Dienstagabend. Demnach arbeiten – Stand: 1. Januar 2022 – in der Stadtverwaltung 139 Menschen. Davon sind 89 Frauen (64,03 Prozent), 50 sind Männer (35,97 Prozent). Die Spitzenposition, das Bürgermeisteramt (Besoldung nach B2), in der Stadtverwaltung bekleidet mit Nicolas Aisch ein Mann. Er ist Wahlbeamter.

In der Gruppe der Beamten sind in der zweiten Laufbahngruppe (ehemals gehobener Dienst) insgesamt drei Männer und eine Frau eingestellt. Nach Entgeltstufe A13 wird ein Mann bezahlt. In der Stufe A11 folgen zwei Personen, ein Mann und eine Frau. In die Stufe A9 ist zurzeit niemand eingruppiert.

In der ersten Laufbahngruppe (ehemals mittlerer Dienst) arbeiten insgesamt zwei Personen, ein Mann und eine Frau. In Stufe A9 m.D. ist ein Mann eingestellt, nach der folgenden Stufe A8 wird eine Frau bezahlt. Insgesamt sind demnach sechs Beamte bei der Orgelstadt angestellt.

In der Gruppe der tariflichen Beschäftigten arbeiten insgesamt 85 Personen. 43 von ihnen sind Frauen, 42 sind Männer. Nach EG 12 wird ein Mann bezahlt, nach EG 11 werden zwei Männer bezahlt. In Gruppe 10 sind zwei Frauen angestellt. In 9c ist es ein Mann, in 9b zwei Frauen.

Nach EG 4 wird ein Mann bezahlt, nach EG 3 eine Frau. In der Stufe 2 arbeiten insgesamt zwölf Personen, darunter zehn Frauen und zwei Männer. In Stufe 1 arbeiten 13 Frauen.

Männer und Frauen erziehen

Insgesamt arbeiten 34 Erzieherinnen und Erzieher für die Orgelstadt. 32 von ihnen sind Frauen, zwei sind Männer. Sie sind eingruppiert in die Gruppen EG S 16 (zwei Frauen) und EG S 13 (eine Frau). In die Gruppe S 09a fällt eine Frau, in die Gruppe S 08b sind es zwei Frauen. 31 Menschen sind in S 08a eingestellt, 29 von ihnen sind weiblich, zwei sind männlich.

Zur Rubrik Auszubildende und Praktikanten gehören insgesamt elf Personen. Neun von ihnen sind weiblich, zwei männlich. Im Bereich Bachelor of Laws sind zwei Mitarbeiter tätig, eine Frau und ein Mann. Zum Bereich TVAöD gehören drei Menschen. Zwei von ihnen sind weiblich, einer männlich. In den Bereich TVPöD (Kindertagesstätten) eingruppiert sind sechs Menschen. Alle sind weiblich.

Gleichwertige Verhältnisse schaffen

Ziel für die Zukunft soll laut dem Bericht sein, in einem unterrepräsentierten Bereich gleichwertige Verhältnisse für Mann und Frau zu schaffen.

„Durch die Einstellung einer Auszubildenden bzw. Studierenden im Rahmen des Vorbereitungsdienstes des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Studium „Bachelor of Laws“) steigt perspektivisch der Anteil der Beamtinnen im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) auf zwei Beamtinnen“, wird im Zwischenbericht ein Beispiel genannt, wie dieses Ziel erreicht werden soll.

Ein neuer Bericht soll bis zum Jahr 2024 vorliegen, mit der Fortschreibung des Gleichstellungsplans durch den Fachbereich I.