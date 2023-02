Die Insignien liegen bereit, bald ist Frank Bosin wieder als Oberst mit den Rösebecker Schützen in den Dorfstraßen unterwegs. Stolz blickt er auf die 25 Jahre Ehrenamt zurück, in der Hand die WESTFALEN-BLATT-Meldung von 1998, die es an den Aushang in der Kaserne in Arolsen schaffte.

Foto: Astrid E. Hoffmann