Nach den schweren Verkehrsunfällen in Borgentreich: Details  müssen geklärt werden

Zwei folgenschwere Kollisionen in Lütgeneder – Feuerwehr-Alarmierung am Samstagabend nicht optimal

Borgentreich/Warburg

Am Samstag ist es innerhalb weniger Stunden zu zwei schweren Verkehrsunfällen in Borgentreich-Lütgender gekommen. Kaum 300 Meter liegen zwischen den beiden Unfallkreuzungen. Ursache war wohl in beiden Fällen, dass die Vorfahrt missachtet wurde. Detailfragen müssen laut Polizei noch geklärt werden.

Von Silvia Schonheim