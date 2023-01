Borgentreich-Natzungen

Landwirt Karl-Josef Lotze ist am 22. Januar im Alter von 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Natzungen verliert damit einen bedeutenden Bürger, der sich zeit seines Lebens in vielen Bereichen zum Wohle der Dorfbewohner in herausragender Weise engagiert hat.

Von August Wilhelms