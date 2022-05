Neubau Multifunktionshalle Borgentreich: Mehrkosten von einer Million Euro erwartet

Der Neubau der Multifunktionshalle und der Abriss der alten Zweifach-Turnhalle auf dem Gelände des Borgen­treicher Schulzen­trums werden erheblich teurer als zunächst angenommen. Stadtverwaltung und Planer rechnen nach einer „Krisensitzung“ am Montag mit Mehrkosten von rund einer Million Euro. Die Stadt hält allerdings am Neubau fest.

Der Neubau der Multifunktionshalle (hier ein Modell) und der Abriss der alten Zweifach-Turnhalle am Schulzen­trum werden wohl erheblich teurer. Die Gesamtkosten sollen um eine Million Euro auf 9 Millionen Euro ansteigen.

Waren bislang für das geplante Vorhaben rund 8 Millionen Euro veranschlagt worden, gehen die Verantwortlichen nun von Gesamtkosten in einer Höhe von mehr als 9 Millionen Euro aus. Das bestätigte Bürgermeister Nicolas Aisch am Dienstag dem WESTFALEN-BLATT. Grund seien die aktuellen Preisentwicklungen in der Baubranche.