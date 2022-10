Neustart der Chöre in Körbecke gelungen

In der Körbecker Pfarrkirche St. Blasius ist jetzt eine Messe zum Erntedank mit Pastor Bernd Götze gefeiert worden. Umrahmt wurde diese von der Jugend-Chorwerkstatt sowie der Senioren-Chorwerkstatt unter der Leitung von Diplom-Musiklehrerin Heike Bandner-Wappler.

Erster gemeinsamer Auftritt zum Erntedank in der St.-Blasius-Kirche

Die Jugend-Chorwerkstatt hat zwei Lieder in der Körbecker Kirche vorgetragen.

Der Jugendchor trug zwei Lieder zum Thema Schöpfung und Völkerverständigung bei: „Sisi ni moja“ von Jacob Naverud sowie „Jeder Teil dieser Erde“ in der Vertonung von Reinhard Horn. Der Seniorenchor ergänzte die Liturgie mit einer von der Chorleiterin vertonten Fassung des „Vaterunser“, sowie dem irischen Segenslied „Möge die Straße“.

Seit Beginn der Pandemie war dies der erste Auftritt der beiden Chöre, die seit Sommer wieder regelmäßig mit aktuellem Tagestest proben. Pastor Bernd Götze führte in seiner Predigt eindrücklich die Bedeutung des Dankens in unserer heutigen Zeit aus.

Der Ernte-Altar, den Stefan Eggers mit seinen Familienangehörigen geschmückt hatte, wurde oft fotografiert. Foto:

Ein weiteres Highlight war der außerordentlich kunstvoll geschmückte Ernte-Altar, den Stefan Eggers mit seinen Familienangehörigen nach einer mehrstündigen Vorbereitungszeit den Kirchenbesuchern präsentierte. Das Arrangement fand viel Lob und wurde fotografiert. Begleitet wurde der Gemeindegesang in souveräner Weise vom Organisten Markus Knoblauch, der auch die heilige Kommunion mit seiner meditativen Improvisation bereicherte. Belohnt wurden alle Mitwirkenden am Ende mit einem herzlichen Applaus, vor allem auch, weil an diesem Abend wieder die Normalität aus früheren Vor-Corona-Zeiten spürbar war.