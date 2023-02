Nach vierjähriger Pause hat es in Rösebeck endlich wieder eine große Karnevalssitzung gegeben. Die Stimmung war super.

Super Stimmung in der voll besetzten Bördeblickhalle

Kostümprämierung in der Bördeblickhalle.

Ortsvorsteher Hubertus Becker begrüßte die Besucher in der voll besetzten Bördeblickhalle. Durch das Programm führten die Moderatoren Manuel Pawlik und Rafael Weber. „Zusammen feiert man besser“, lautete das Motto des Abends. Manuel Pawlik heizte als„ Lukas Podolski“ die Stimmung mit der Kölner Hymne „Kölsche Jung“ an.

Dieses Feuer nahm die Tanzgruppe „Emosie“ aus Daseburg auf. Sie begeisterte mit einer tänzerischen Einlage. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer (Marie Assauer, Lena Lohmüller, Johanna Lohmüller, Ronja Lohmüller, Amelie Petsch, Nike Röhl, Frieda Schonheim, Leni Wagemann und Linus Vössing), die von Elena Schaaf, Anna-Lena Rengel und Verena Müller trainiert werden, zeigten ihr Talent.

Dorftratsch sorgt für Lacher

Den Dorftratsch gaben Carsten Robrecht und Johannes Willmes, die „Zwei aus der Bütt“, zum Besten. Anschließend gab es eine Premiere. Zum ersten Mal wurde der Rösebecker Karnevalsorden für besondere Verdienste verliehen. Als Gründungsmitglied des örtlichen Karnevals und von Beginn an als Moderator tätig, nahm ein sichtlich gerührter Frank Bosin diese Auszeichnung entgegen. So sprachlos sieht man ihn selten.

Promis auf der Bühne

Dann traten Berühmtheiten in der Bördeblickhalle auf. Thomas Gottschalk (David Moers) und Michelle Hunziker (David Loor) präsentierten eine Sonderausgabe von „Wetten, dass…“. Als Wettpaten fungierten Layla mit DJ Robin und Schürze (Bendikt Münninghof, Mathias Willmes und Florian Jakobi), Modern Talking (Florian Zigahn und Michael Reinhardt) und TV-Koch Björn Freitag (Mario Henkenius) bei sehr spaßigen Wetten.

Ein Höhepunkt der Karnevalssitzung war die gewonnene Saalwette. Ortsvorsteher Hubertus Becker hatte die Aufgabe, mindestens 25 Personen auf die Bühne zu bringen, die zu „Aloha heia!“ rudern. Foto: Karneval der Vdereine Rösebeck

Spaßige Wetten

So wettete Dominik Beine aus „Rösebecks größtem Autohaus“, dass er die Kennzeichen und Autos seiner Kunden anhand von kleinen Eigenheiten der Personen erraten könne. Auch eine Außenwette durfte nicht fehlen. So ging es per „Videoschalte" nach draußen, wo Staplerfahrer Klaus mit einem Gabelstapler innerhalb von zwei Minuten fünf Bierflaschen öffnete.

Ortsvorsteher gewinnt Saalwette

Ein Höhepunkt der Karnevalssitzung war sicherlich die Saalwette. Ortsvorsteher Hubertus Becker hatte die Aufgabe, mindestens 25 Personen auf die Bühne zu bringen, die zu „Aloha heia!“ rudern. Es wurden schließlich viel mehr – Wette gewonnen.

Auch der Spielmannszug durfte im Programm nicht fehlen: Annalena Graute, Miriam Heerdes, Nils van den Boom, Kai Steffens und Markus Ehle hatten sich als Miniaturzwerge verkleidet und zeigten ihren Rhythmus in einem Tanz der Ekstase.

Gardetanz der Extraklasse

Bevor das offizielle Programm endete, fehlte noch der Auftritt der dorfeigenen Garde, die es bereits seit 15 Jahren gibt. Das monatelange Training hatte sich ausgezahlt.

Gardetanz der Extraklasse in Rösebeck Foto: Karneval der Vereine Rösebeck

Sophie Walter, Celine Boenke, Maja Wäsche, Jana Beiermann, Julia Paulus und Jennifer Schrader zeigten Gardetanz der Extraklasse. Auch die Trainerinnen Laura Peine und Doreen Weber waren von der tollen Darbietung ihrer jungen Tänzerinnen begeistert.

Schönste Kostüme prämiert

Bevor das Moderatorenduo zum Finale noch einmal alle Akteure auf die Bühne bat, wurden noch die schönsten Kostüme mit Preisen bedacht. Mittels einer Dezibel-App wurde die Lautstärke des Applauses gemessen. Mit denkbar knappen Abständen belegten Sabrina und Frank Bosin als irische Glückskobolde den 3. Platz, der Sensenmann Mark Köster den 2. Platz und Michael Klenke als „Das Biest“ den 1. Platz. Als beste Gruppe wurden die Frösche geehrt.

Mit dem Lied „Rösebecker Karneval“ endete das Programm. Die Band „The Moonlights“ spielte noch bis spät in die Nacht die schönsten Karnevalsschlager. Ein gelungener Neustart des Karnevals der Vereine, zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit.