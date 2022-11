Orgelmuseum Borgentreich soll neue Fenster erhalten

Die NRW-Landesregierung stellt den Kommunen zum zweiten Mal Geld zur Verfügung, um Klimaschutzprojekte zu realisieren. Der Stadt Borgentreich stehen aus diesem Topf knapp 80.000 zur Verfügung. Und es gibt auch schon eine Idee, was mit dem Geld geschehen soll. Es soll ins Orgelmuseum gesteckt werden.

Das Orgelmuseum soll in weiten Teilen neue Fenster erhalten. Bezahlt wird dies aus einem Topf der Landesregierung.

Nach internen Gespräche schlägt die Verwaltung vor, die Fenster im Orgelmuseum im Erdgeschoss und an der gesamten Westfassade zu erneuern. Eine Kostenschätzung hierfür hat einen Betrag von etwa 85.000 Euro ergeben, die nun aus dem neuen NRW-Topf bezahlt werden sollen. Reicht das Geld aus Düsseldorf nicht ganz aus, kommt der Rest aus dem städtischen Haushalt 2023. Der Haupt- und Finanzausschuss am 8. November und der Rat am 15. November sollen dem jetzt zustimmen.