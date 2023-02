Besonders begrüßte sie im Dorfgemeinschaftshaus die Ehrenmitglieder Cilli Diekmann, Änne Legge, Ruth Tewes, Dirigentin Irina Regier, Ortsvorsteher Benedikt Dierkes und für ihr besonderes Engagement Hannelore Tewes.

Nach einem vorweg eingenommenen Imbiss trug Schriftführer Reimund Tewes den Jahresbericht vor. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten eine Aktion „Hilfe für die Ukraine“, die Mitgestaltung des Heimat- wie auch des Patronatsfestes und weitere Auftritte in der Advents- und Weihnachtszeit in den Seniorenheimen von Beverungen und Willebadessen vorgenommen werden.

Ehrennadel in Gold verliehen

Auch der Bericht der Kassiererin Ulrike Werneke wurde mit dankbarem Applaus entgegengenommen. Die beiden Kassenprüfer Elisabeth Hagemann und Christoph Fuest konnten so von einer erfolgreichen Kassenführung berichten und beantragten die Entlastung der Kassiererin und des gesamten Vorstandes. Dem Antrag wurde allseits zugestimmt.

Für seine 50-jährige aktive Mitgliedschaft im Gesangverein erhielt August Wilhelms die Ehrenurkunde und Ehrennadel in Gold von der Vorsitzenden Friederike Lotze. Foto: Gemischter Chor „Concordia“ Natzungen

Für seine 50-jährige aktive Sängertätigkeit und Verdienste um den Chorgesang wurde dann August Wilhelms die Ehrenurkunde und die Ehrennadel in Gold überreicht. In ihrer Laudatio bedankte sich die Friederike Lotze für dessen Engagement und langjährigen Treue.

Neuer Vorstand gewählt

Nun standen die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Wahlleiter war August Wilhelms. Erwartungsgemäß wurde Friederike Lotze, die im vergangenen Jahr als stellvertretende Vorsitzende den Gesangverein kommissarisch geführt hatte, einstimmig und unter großem Applaus zur neuen Vorsitzenden gewählt. Wiedergewählt wurden der Schriftführer Reimund Tewes, die Kassiererin Ulrike Werneke und die Notenwartin Heike Mikus.

Mit großer Freude konnten von den neuen Sängerinnen Bianca Derenthal, Ingrid Gievers und Heike Prenzel für den Vorstand gewonnen und zu Beisitzern gewählt werden.

Kassenprüfer bleiben Christoph Fuest und Elisabeth Hagemann.

Singen auf der Oktoberwoche

Für 2023 will die „Concordia“ am 6. Oktober beim Singen auf der Warburger Oktoberwoche und am 10. Dezember beim St.-Nikolaus-Patronatsfest mitwirken. Am 27. Dezember lädt sie wieder zum Weihnachtskonzert in die Natzunger Kirche ein.

Weiter sind ein Maisingen, ein Sängerabend mit auswärtigen Gastvereinen im September und wieder ein Adventssingen im Seniorenheim angedacht.

Aus aktuellem Anlass wurde die Frage besprochen, ob der Gesangverein auch außerhalb von öffentlichen Anlässen Auftritte wahrnehmen sollte. Dies wurde bei einem entsprechende Entgelt befürwortet, so dass zukünftig der Chor nach Absprache mit dem Vorstand und den Mitgliedern für private Zwecke angefragt werden kann.

Ortsvorsteher denkt über Beitritt nach

In seinem Grußwort zeigte sich Ortsvorsteher Benedikt Dierkes sehr erfreut über die gute Entwicklung und Aufbruchstimmung der „Concordia“ in den vergangenen Jahren. „Ich bin nicht abgeneigt, auch selber Mitglied im Chor zu werden“ fügte er hinzu.

Dann erstattete Benedikt Dierkes einen ausführlichen Bericht über die Dinge, die die Natzunger derzeit bewegen. Dabei ging es auch um die Bauarbeiten an der Turnhalle und der Kindertagesstätte, der Neugestaltung des Dorfgemeinschaftsraumes sowie die Planungen für den „Tiefenweg“ und den „Enger Weg“ sowie die Unterbringung von Flüchtlingen.

Chor probt wieder

Ab nächster Woche treffen sich die Chormitglieder übrigens wieder dienstags zu ihren Proben. Auch weitere Interessierte sind zum Reinschnuppern und Mitsingen eingeladen.