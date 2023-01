Rohrbrüche: Stadt Borgentreich beklagt hohe Wasserverluste

„Die immens hohe Zahl an Hausanschlussbrüchen ist für unseren Bauhof eine ständige Herausforderung“, erklärte Aisch vor Mitgliedern des Borgentreicher Wandervereins. Auf Initiative von Klaus Hoppe führte die erste Männerwanderung des neuen Jahres zum Hochbehälter auf dem Galgenberg.

„600 Kubikmeter bevorraten wir hier in zwei Edelstahlstanks“, erläuterte Wasserwerkstechniker Sebastian Göke. Das Wasserreservoir ist 2019 in Betrieb gegangen und hat rund 1,4 Millionen Euro gekostet.

Notbrunnen wird gebohrt

Laut Göke werden in den nächsten Jahren weitere erhebliche Investitionen in das Wassernetz erforderlich sein. Aktuell bohrt die Stadt in Bühne einen 98 Meter tiefen so genannten Notbrunnen. Er soll zukünftig etwa 20 bis 30 Kubikmeter pro Stunde zusätzlich in das vorhandene System einspeisen.

Seit 1977 bezieht die Orgelstadt ihr Trinkwasser aus Trendelburg. Der Liefervertrag gilt bis 2050. Über eine Pumpstation am Deiselberg gelangt das Wasser aus den Quellen im Diemeltal in den Haupthochbehälter Hoher Berg zwischen Bühne, Manrode und Muddenhagen. Von dort werden zehn weitere Hochbehälter mit einem Gesamtvolumen von 4.370 Kubikmetern gespeist und alle elf Stadtteile versorgt. Über ein Leitungsnetz von insgesamt 58 Kilometern fließt das Wasser zu 3.050 Hausanschlüssen. Vergangenes Jahr erhielt Borgentreich aus der hessischen Nachbarkommune rund 540.000 Kubikmeter. Wovon allerdings etwa 45.000 Kubikmeter versickert sind.

Defekte Hausanschlüsse

„Durch defekte Hausanschlüsse verlieren wir derzeit pro Stunde circa fünf Kubikmeter“, beklagt Sebastian Göke. Zeitweilig seien sogar bis zu 25 Prozent des Wassers durch Rohrbrüche versickert. Das Problem seien vor allem marode Hausanschlüsse. Göke: „Etwa jeden zweiten Tag müssen wir irgendwo im Stadtgebiet einen undicht gewordenen Hausanschluss erneuern.“ Jeder neue Hausanschluss schlage mit 4.500 Euro zu Buche.

Trinkwasser kostet mehr

Kosten, die auf den Wasserpreis umgelegt werden müssen. Nicht umsonst präsentierte die Stadt ihren Bürgern kurz vor dem Jahreswechsel die Nachricht, dass der Trinkwasserpreis 2023 von 1,90 Euro um 32 Prozent auf 2,51 Euro erhöht wird. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeutet das eine Mehrbelastung von 113 Euro. Vor sechs Jahren lag der Wasserpreis noch unter einem Euro. Kleiner Trost: Grundgebühr und Abwassergebühren bleiben konstant.

„Es ist keineswegs selbstverständlich, dass immer Wasser aus dem Hahn läuft. Und die Versorgungssicherheit kostet nun einmal Geld“, warb Bürgermeister Aisch um Verständnis.

Falls durch einen Blackout eventuell einmal kein Wasser aus Trendelburg über den Berg gepumpt werden kann, reicht nach Aussage von Sebastian Göke dank der Speicherbehälter die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung für 48 Stunden.