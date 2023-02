Der Vorstand der Rösebecker Schützen freut sich, dass es nun wieder einen Vorsitzenden gibt. Peter Timmermann (4. von links) will die neue Aufgabe mit einem starken Team angehen (von links): Marcel Franzmann, Frank Bosin, Rafael Weber, Dominik Beine, Florian Jakobi, Niklas Mörs, Rudolf Stoppelkamp, Sebastian Rose, Mario Henkenius und Olaf Walter.

„Die lange Suche hat endlich ein Ende, wir haben wieder einen ersten Vorsitzenden“, stellt Schriftführer Rafael Weber glücklich fest. Nach einjähriger Vakanz konnte das Amt des Vorsitzenden wieder besetzt werden. Die Generalversammlung wählte Peter Timmermann einstimmig zum Vorsitzenden.

Timmermann bringt viel Erfahrung als erster Kassierer in den Verein ein. „Das gute Teamgefühl, in dem sich jeder für jeden einsetzt, hat mich dazu bewogen, den Posten des ersten Vorsitzenden zu übernehmen“, lobt Peter Timmermann seinen Vorstand und das Offizierskorps.

Niklas Mörs ist neu im Vorstand

Durch die Wahl Timmermanns zum Vorsitzenden musste das Amt des Kassierers neu besetzt werden. Die Versammlung wählte einstimmig den langjährigen zweiten Kassierer Marcel Franzmann in das Amt. Als neues Gesicht und neuer zweiter Kassierer wurde Niklas Mörs gewählt.

„Es ist gut, wenn die jüngere Generation bereit ist, Verantwortung im Verein zu tragen. Junge Menschen bringen neue Ideen ein“, bemerkt Oberst Frank Bosin.

Bosin wurde für weitere fünf Jahre als Oberst wiedergewählt. Als seinen Adjutanten bestimmte er seinen langjährigen Weggefährten Olaf Walter. Beide können auf 25 Jahre Erfahrung als Team zurückblicken.

Ferner wurden Rafael Weber als Schriftführer und Dominik Beine als zweiter Vorsitzender wiedergewählt.

Offizierswahlen

Bei den Offizierswahlen gab es ebenso Veränderungen. Elmar Boenke und Alfons Köster schieden nach langjähriger Tätigkeit bei der grünen Fahne aus. Mario Henkenius und Sebastian Rose rücken nach. Zudem wurde Rudolf Stoppelkamp als Hauptmann wiedergewählt.

Ab 2024 wird über Fronleichnam gefeiert

Neben den Wahlen wurde konstruktiv über den Termin und die Ausgestaltung des neuen Schützenfests diskutiert. Ab 2024 feiern die Rösebecker ihr Fest über Fronleichnam. Das kleine Fest in 2024 wird am Mittwoch mit dem Schützenball beginnen und am Donnerstag mit dem Frühschoppen und dem Königsschießen ausklingen.

Bezogen auf das große Fest in 2025 ergab das Meinungsbild, dass die Mehrheit der Schützen für Mittwoch, Donnerstag und Freitag als Festtage ist. Die endgültige Entscheidung hierzu fällt bei der Generalversammlung 2024.