Schau der flauschigen Lieblinge in Borgentreich

Borgentreich-Bühne

Unter dem Dach der Alsterhalle in Bühne waren am vergangenen Wochenende 592 Kaninchen der verschiedensten Rassen und Farbschläge zu bewundern. Der Kleintierzuchtverein W53 Bühne und Umgebung richtete die 46. Kreisverbandsschau, die 25. Piun-Schau und eine eintägige Clubschau Hermelin und Zwergkaninchen aus. Dazu waren zwölf Preisrichter aus Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz an zwei Tagen im Einsatz.

Von Astrid E. Hoffmann