 Borgentreich: Schützen in Lütgeneder ausgezeichnet

76 aktive Schützen aus Großeneder, Daseburg, Rösebeck, Dössel, Eissen, Hohenwepel, Körbecke sowie des Gastgebers Lütgeneder traten in der Weißholzhalle an, um die besten Schützen zu küren.

Geschossen wurde in der Einzelwertung und in der Mannschaftswertung im Schießheim Lütgeneder. Das Schießgeschehen konnte live in der gegenüberliegenden Weißholzhalle in gemütlicher Atmosphäre verfolgt werden.

Max Brachholz ist in Einzelwertung siegreich

In der Einzelwertung konnte Max Brachholz aus Großeneder mit 51 Ringen einen souveränen Sieg erringen. Den zweiten Platz schnappte sich Roland Sprenger im Stechen gegen seinen Großenederer Vereinskameraden Edmund Peine, der somit den dritten Platz belegte.

In der Mannschaftswertung schossen jeweils fünf Schützen pro Verein. Auch hier konnte sich der Schützenverein Großeneder die Spitze sichern und gewann mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Ring vor den Daseburger Schützen. Platz 3 sicherte sich der Schützenverein aus Rösebeck.

Oberst Elmar Nolte gewinnt Wanderpokal

Gegen Ende der Veranstaltung gab es noch das traditionelle Oberstschießen. Fünf Oberste traten an, um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen. Nach einem spannenden Kampf konnte Elmar Nolte aus Lütgeneder das Schießen für sich entscheiden und verteidigte seinen Titel aus dem Jahr 2019.

Im Anschluss an das Schießen verbrachten die Kameraden der befreundeten Vereine gemeinsam noch ein paar gemütliche Stunden. Sie fiebern bereits dem nächsten Vergleichsschießen entgegen, das schon im November 2023 stattfinden wird.