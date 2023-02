Schützen in Körbecke unter neuer Führung

Egon Winter ist der neue Vorsitzende des Heimatschutzvereins Körbecke. Die Schützen sprachen dem 61-Jährigen bei der Mitgliederversammlung einstimmig ihr Vertrauen aus.

Suche nach Nachfolger

Seit der letzten Versammlung im März 2022 war der Posten unbesetzt gewesen. Nach Ablauf der satzungsgemäßen Wahlperiode hatte der bisherige Amtsinhaber André Brinkmann seinen Posten aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Ein Nachfolger konnte zunächst nicht gefunden werden, sodass dessen Aufgaben ein knappes Jahr lang vom verbliebenen Teil des geschäftsführenden Vorstands erledigt wurden.

Vorstandswahl

In ihren turnusmäßig zur Wahl stehenden Ämtern wurden Stefan Mikus als zweiter Vorsitzender und Andreas Baumann als erster Rechnungsführer durch die Versammlung einstimmig bestätigt.

Ablauf des Schützenfestes

Im Anschluss wurden die vom Vorstand auf Grundlage der außerordentlichen Mitgliederversammlung im vergangenen September erarbeiteten Änderungen beim Ablauf des Schützenfestes vorgestellt.

Die wichtigsten Neuerungen: Das Königsschießen wird mit einem Tanz in den Mai verbunden. Der Abendumzug (Abholen des Königs) wird vom Pfingstmontagabend auf Pfingstsonntagabend vorgezogen. Die Schützenmesse wird verlegt – auf Pfingstmontag vor der Gefallenenehrung. Der Abschlussball am Pfingstmontagabend entfällt ersatzlos.

Neue Beiträge

Es wurde zudem eine neue Beitragsordnung beschlossen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 50 Euro. Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, zahlen den halben Beitrag.

Termine in 2023

Als Ausblick auf das bereits begonnene Jahr 2023 wurden folgende Termine bekannt gegeben: Karnevalsfrühstück am Sonntag, 19. Februar, Vergleichsschießen in Lütgeneder am 25. Februar, Tanz in den Mai mit Königsschießen am 30. April, Schützenfest an Pfingsten vom 27. bis 29. Mai, Teilnahme am Schützenfestumzug in Rösebeck am 2. Juli, Schützenausflug nach Bamberg vom 2. bis 3. September, Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag mit Jahresabschluss am 18. November.