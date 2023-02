Der erste Königsbaum neben der Ederhalle in Großeneder ist gepflanzt (von links): Roland Sprenger, Vorsitzender des Schützenverein, Konrad Thiele, Baumpate und Ortsheimatpfleger, Frank Peine, ehemaliger Ortsvorsteher und Mitinitiator, Kai Hördemann, Firma Hördemann

Bereits vor Jahren waren die Großenederer auf die Idee gekommen, ihre Ortslage durch die Anpflanzung von Bäumen zu verschönen. Der Schützenverein hatte mit Unterstützung des ehemaligen Ortsvorstehers Frank Peine vorgeschlagen, dass die Schützenkönige einen Baum pflanzen sollten – und zwar möglichst den Baum, der während ihrer Regentschaft der „Baum des Jahres“ war.

Zuerst war für die Pflanzaktion der Hubertus-Nolte-Weg ins Auge gefasst worden, aber aus Naturschutzgründen war dies nicht möglich. Lediglich ein Baum konnte dort angepflanzt werden, und zwar eine Linde von Andreas Flügel (König 2019). Als neuer Standort wurde dann der Platz neben der Ederhalle bestimmt, wo bereits ein Insektenhotel steht.

Konrad Thiele ist Baumpate

Auf diesem Areal hat der Meisterbetrieb Kai Hördemann nun fachkundig den ersten „Königsbaum“ eingepflanzt. Baumpate ist der Ortsheimatpfleger und König des Jahres 2000, Konrad Thiele. Der „Baum des Jahres“ war in besagtem Jahr die Sandbirke (Betula pendula). Dieser Baum ist in Europa allgemein verbreitet. Er wächst auf allen Böden und fühlt sich an jedem Platz, der nicht zu stark im Schatten liegt, zu Hause.

Insekten lieben die Birke

Als Rohbodenpionier schützt die Sandbirke den Boden vor Erosion, fördert die Humusanreicherung in Rohböden und bereitet das Gelände für weniger robuste Baumarten vor. Durch seine schwarz-weiße Rindenfärbung und farbenfrohen Blätter gilt der Baum als „sehr landschaftsästhetisch“. Die Birke zählt bei den Insektenarten zu den beliebtesten Baumarten. Aber auch die Großschmetterlingsarten finden dort Unterschlupf.

Bis die Birke in Großeneder allerdings ihre volle Schönheit entfaltet, beispielsweise die leuchtend gelbe Blätterfarbe im Herbst, werden noch einige Jahre vergehen.

Schützenkönige können sich melden

Alle ehemaligen Schützenkönige oder deren Familienangehörige, die ebenfalls einen Baum neben der Ederhalle pflanzen möchten, können sich mit dem Vorstand des Schützenvereins oder dem Ortsvorsteher Herbert Gehrendes in Verbindung setzen.