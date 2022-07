Seit 80 Jahren Schütze in Lütgeneder

Rose erhielt für seine langjährige Mitgliedschaft einen Verdienstorden. Mit dieser Auszeichnung wurden auch weitere Schützen bedacht: Heinrich Ernst gehört seit 70 Jahren zum Heimatschutzverein. Seit 60 Jahren sind Reinhard Becker und Friedhelm Sommer Mitglied.

Auf 50 Jahre zurückblicken können Josef Bartoldus und (bei der Ehrung nicht anwesend) Gerhard König sowie Wilhelm Heinz Lange. 40-jährige Mitgliedschaftsehrung stand an bei Peter Wille und (nicht anwesend) Erwin Nolte, Josef Nolte und Raimund Rose.

Vor 25 Jahren traten dem Verein bei: Michael Breker, Stefan Förster, Oliver Otte, Stefan Reddemann und (nicht anwesend) Christopf Wennekamp.

König Niclas Stickeln wurde ein Orden für seine dreijährige Regentschaft in der Corona-Pandemie überreicht. Für besondere, zehnjährige Verdienste wurden auch der Fähnrich der grünen Fahne, Jürgen Ernst, und sein Fahnenoffizier, Christian Hofweirer, ausgezeichnet. Ebenfalls seit zehn Jahren ist (nicht anwesend) Unteroffizier Christian Förster tätig.

Der Heimatschutzverein Lütgeneder ehrte auch Jubelkönigspaare. Das 60-jährige Jubiläum beging Christel Vieth, geborene Niggemann. Sie regierte 1962 an der Seite des Königs August Schröder, der bereits verstorben ist.

Vor 50 Jahren, also 1972, führten (nicht anwesend) Gerhard und Gerda Reddemann die Schützen an. Vor 40 Jahren, also 1982, regierten (nicht anwesend) Alfons und Irmgard Menne.

Der Heimatschutzverein Lütgeneder hat verdiente Schützen ausgezeichnet (von links): Christel Vieth (60-jährige Jubelkönigin), Ulrich Thomas (1. Vorsitzender), Vera Wille-Reddemann und Peter Wille (25-jähriges Jubelkönigspaar), Maria Wilhelms und Jürgen Schulz (50-jähriges Jubelkinderkönigspaar), Lene Nolte und Niclas Stickeln (Königspaar), Diana Grote (40-jährige Jubelkinderkönigin), Maria Hagemann und Emanuel Solfato (25-jähriges Jubelkinderkönigspaar), Fritz Förster (60-jähriges Vereinsjubiläum aus 2020) und Oberst Elmar Nolte. Foto: Heimatschutzverein Lütgeneder

Für das 25-jährige Königsjubiläum wurden Peter Wille und Vera Wille-Reddemann ausgezeichnet.

Zudem wurden die ehemaligen Kinderkönigspaare geehrt. Vor 50 Jahren, also 1972, standen dabei Jürgen Schulz und Maria Wilhelms, gebörene Söthe, im Mittelpunkt.

Vor 40 Jahren, also 1982, regierten die Kinder Diana Grote, geborene Butterwegge, und (nicht anwesend) Christian Vössing. Vor 25 Jahren, also 1997, regierten Emanuele Solfato und Maria Hagemann.