St.-Vitus-Bruderschaft Bühne nimmt erstmals Frauen auf

Zum ersten Mal in der Historie der St.-Vitus-Schützenbruderschaft Bühne könnte in diesem Jahr eine Frau die Königswürde erringen.

Bei der Generalversammlung wurde erstmals der Aufnahme von drei Frauen zugestimmt. Charlotte Fricke, Anna-Lena Hengst und Pia Heise gehören jetzt zur Bruderschaft.

Bei der genauen Studie der Satzung sei festgestellt worden, dass seit 2006 alle Personen der Bruderschaft beitreten dürften. Brudermeister André Rautenberg: „Von daher gab es für die Versammlung keinen Beweggrund die Zustimmung zum Beitritt zu verweigern.“

Königsschießen mit Frauen

Somit haben beim diesjährigen Königsschießen an Fronleichnam (8. Juni) zum ersten Mal in der Geschichte der Bruderschaft Frauen die Möglichkeit, die Königswürde zu erringen. Das Schützenfest soll in diesem Jahr vom 1. bis 3. Juli gefeiert werden.

Charlotte Fricke ist Jungschützenmeisterin

Eine neu aufgenommene Frau erhielt bei der Versammlung in der Alsterhalle gleich ein Amt. Charlotte Fricke wurde im Vorfeld von den Jungschützen zur neuen Jungschützenmeisterin gewählt und in der Versammlung bestätigt.

Treue Mitglieder geehrt

Brudermeister André Rautenberg dankte 20 Mitgliedern für deren langjährige Treue zum Verein. Seit 25 Jahren gehören Dominik Dewenter, Michael Reddemann, Karsten Jakubeit und Peter Schmidt der Schützenbrüderschaft an.

Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit konnten Karl-Heinz Druchleben, Georg Schaltenberg und Werner Hengst geehrt werden.

Fritz Borgmeier, Karl Hengel, Heinrich Krull, Bernd Temme, Karl Dierkes, Werner Konze und Heinz Kornhoff konnten für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Bruderschaft geehrt werden.

Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Fritz Dierkes, Paul Gocke, Heinz Klare, Josef Scherf und Karl Scherf ausgezeichnet.

Außerdem gab es die sehr seltene Ehrung zur 70-jährigen Mitgliedschaft für Karl Rodermund.

Im Schießsport zeichnete Schießwart Andreas Dierkes Torsten Schwarz mit der Schützenschnur und Eichel aus.