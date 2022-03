Frank Hose, Heribert Gensicki und Stefan Wagner-Schlee (vorne, von links) halten am Steinernen Haus in Borgentreich, dem Sitz der Landschaftsstation für den Kris Höxter, den unterzeichneten Vertrag und die ersten Flaschen des Heimatapfel-Saft in den Händen. Mit Ihnen freuen sich (hinten, von links) Julia Franzmann (Beste-Stadtwerke), Stephan Lücking (Stiftung), Frank Grawe und Josef Jacobi (Landschaftsstation Borgentreich), Bürgermeister Nicolas Aisch, Landrat Michael Stickeln sowie Uwe Kohlbrock (Obstwiesenberater) über die Zusammenarbeit und die Unterstützung für die Streuobstwiesen im Kreis Höxter.

„Wir sind den Beste-Stadtwerken sehr dankbar, dass wir sie als ,Unterstützer‘ für den Streuobstwiesenerhalt im Kreis Höxter gewinnen und vom Gesamtkonzept ,Heimatapfel‘ überzeugen konnten“, erklärten bei der Vertragsunterzeichnung am Steinernen Haus in Borgen­treich, dem Sitz der Landschaftsstation für den Kreis Höxter, Marie-Luise Eickmeier-Ehrlich als Vertreterin der über 30 aktiven Streuobstwiesenbetreuer und -berater im Kreis Höxter sowie Heribert Gensicki als Vertreter der Stiftung.

Für ein solches Projekt, bei dem in den kommenden zehn Jahren 5.000 alte Obstbäume in den vorhandenen Streuobstwiesen durch Pflegeschnitte gepflegt und erhalten werden sowie 1.000 Hochstamm-Obstbäume mit vielen alten Sorten nachgepflanzt werden sollen, sei diese langfristige Zusammenarbeit „Gold wert“. Diese Vereinbarung „bringt enormen Schwung in das Projekt, dadurch können wir erheblich mehr als bisher an Pflegemaßnahmen, Pflanzungen und Bildungsprojekttage angehen und durchführen“, freuen Marie-Luise Eickmeier-Ehrlich und Heribert Gensicki.

Eine Streuobstwiese in Steinheim-Ottenhausen. Foto: Harald Iding

„Wir haben für dieses wichtige Umwelt- und Klimaprojekt im gesamten Kreis Höxter eine verlässliche Planung für die professionelle Pflege der Streuobstwiesen und der vorgesehenen Ergänzungspflanzungen ermöglichen wollen“, erklärten Stefan Wagner-Schlee und Frank Hose als Geschäftsführer der BeSte Stadtwerke GmbH.

„Gerade auch die vorgesehenen Bildungsangebote für Kinder in verschiedenen Altersgruppen in Form von Projekttagen in Schulen und Kindergärten haben uns zusätzlich überzeugt. So erfahren schon unsere Kinder frühzeitig mehr über die Bedeutung der Streuobstwiesen und können so künftig einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz beispielsweise mit Pflanzaktionen beitragen, wie es kürzlich schon in Borgentreich und in Nieheim geschehen ist“, so die Beste-Geschäftsführer weiter.

„Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz sind zentrale Ziele der Beste-Stadtwerke“, hob Julia Franzmann, beim Energieversorger zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, besonders hervor. Wille und Ziel des lokalen Energieversorgers sei es, sich weiterhin stark in diesen Bereichen in der Region zu engagieren. Neben dem Vertrieb von ökologischen Strom- und Gasprodukten zähle hierzu auch, das ehrenamtliche Engagement bei nachhaltigen Projekten zu unterstützen.

„Das breite, schon vorhandene Netzwerk mit vielen Heimatvereinen, den Streuobstwiesenberaterinnen und -beratern sowie die professionelle Durchführung der Maßnahmen beim Obstbaumschnitt und der Aus- und Fortbildung von weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützen wir daher gerne und freuen uns daher auf die langfristig angelegte Zusammenarbeit in diesem Projekt“, so Julia Franzmann weiter.

„ Bis zur Obstbaum­blüte werden im Kreis Höxter noch 248 alte Obst­bäume gepflegt. “ Stephan Lücking

Landrat Michael Stickeln und Borgentreichs Bürgermeister Nicolas Aisch freuten sich ebenfalls über die Unterstützung der Beste- Stadtwerke zum Schutz der Streuobstwiesen, da deren Erhalt als Kulturgut im ländlichen Raum sehr wichtig sei. „Sie tragen nicht nur zur Biodiversität bei, sondern sind auch als Kulturlandschaftselemente für das Mikroklima von hoher Bedeutung“, ergänzten beide übereinstimmend.

„In den vergangenen Wochen haben wir mit vielen Akteuren und Vereinen 127 Obstbäume in Streuobstwiesen als Ergänzung gepflanzt und zum Beispiel in Niesen eine komplett neue Obstwiese angelegt. Direkt vor der Haustür konnten im Liebestal in Borgentreich auch zwölf Obstbäume gesetzt werden und bis zur Obstbaumblüte werden im ganzen Kreis Höxter noch 248 alte Obstbäume gepflegt, so etwa im Südkreis in Hohenwepel, Borgen­treich und Bühne“, berichtete Stephan Lücking von der Stiftung für Natur Heimat Kultur im Steinheimer Becken den Anwesenden.

Besonders zu empfehlen sei der Kauf des gerade auf den Markt gekommenen „Heimatapfelsaftes“ aus den Streuobstwiesen im Kreis Höxter, der mit 5.000 Flaschen seit Februar in den Rewe-Märkten Kanne und Remmert-Bobe in Steinheim, Wakup in Nieheim, Markus in Bad Driburg, Rößling in Scherfede, Rademacher in Warburg und Meyer in Borgentreich als Sonderedition erhältlich ist. Zwölf Cent pro Flasche werden für die Pflege der Streuobstwiesen verwandt.