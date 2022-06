Tanzwoche an der Grundschule Borgentreich

Fünf Tage Tanzpower, Bewegung und Musikerfahrung – das war das besondere Projekt „Schultanzwoche – Borgi Moves!“ für die Kinder der musikalischen Grundschule Borgentreich, das an einem jetzt mit einer großen Tanzshow in der Schützenhalle seinen gebührenden Abschluss fand.

Voller Stolz und live auf der Bühne präsentierten elf Tanzgruppen dem begeisterten Publikum ihre Choreographien, die sie in den vorangegangenen Tagen kreativ erarbeitet hatten. Viele Eltern und Gäste zeigten sich sehr beeindruckt von den Leistungen der Kinder. „Da ist unser Kind über sich hinausgewachsen“, ließ sich mehrfach vernehmen.

Nach den eingeschränkten Möglichkeiten in den vergangenen zwei Jahren hatten der Förderkreis der Grundschule Borgentreich, die Elternpflegschaft und das Kollegium dieses besondere Lernangebot für die Kinder initiiert. Die Finanzierung des Projektes erfolgte über einen Sponsorenlauf und Elternbeitrag sowie finanzielle Mittel des Förderkreises und Spenden ortsansässiger Institutionen und Unternehmen.

Eine Woche lang tanzten und trainierten die Kinder täglich zwei Schulstunden lang unter der Anleitung von vier professionellen und pädagogisch versierten Tanztrainern der Initiative „Wir bewegen Schule“, dem Kooperationspartner der Grundschule.

Ihre Kunstwerke zum Thema Freundschaft haben die Schüler in der Schützenhalle ausgestellt. Foto: Grundschule Borgentreich

Von Beginn an war die Motivation bei den Kindern groß. Egal ob Jungen oder Mädchen, alle ließen sich von den Hip-Hop-Rhythmen und Breakdance-Einlagen begeistern. Sich zu der mitreißenden Musik zu bewegen, coole Tanzschritte und Moves auszuprobieren, eigene Elemente im Freestyle kreativ einzubringen, all das machte die Tanzwoche zu einem besonderen Erlebnis für die Kinder.

Projekt stärkt das soziale Miteinander

In diesem Powerprojekt wurde allerdings nicht nur die kindliche Freude an der Bewegung aufgegriffen und gefördert, sondern gleichzeitig auch das soziale Miteinander in den altersgemischten Tanzgruppen gestärkt. Das ist ganz im Sinne von Patrick Decavele, dem Initiator von „Wir bewegen Schule“. Er verfolgt mit dem Tanzprojekt das Ziel, die Kinder durch ganzheitliches Lernen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und ihren Teamgeist zu fördern. Dem kann das Schulleitungsteam Regina Thesing und Martina Wolf nur zustimmen: „Die Trainer haben den Kindern Könnenserfahrungen ermöglicht, die spürbar zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins jedes Einzelnen und des Wir-Gefühls in den Gruppen beigetragen haben. Das war sehr beeindruckend und wirkt nach!“

Werke des Künstlers Keith Haring im Fokus

Ergänzt wurde das Tanzerlebnis durch projektorientierte Arbeitsangebote. Die Ergebnisse der kreativen Auseinandersetzung mit dem Werk des Künstlers Keith Haring und seinen tanzenden Figuren sowie die zahlreichen Schülerarbeiten zum Thema „Freundschaft“ wurden am Präsentationstag in der Schützenhalle ausgestellt und sorgten dort für die passende Atmosphäre und Bühnendekoration.

Dank gilt den Sponsoren

Der Förderkreis und die Schule danken allen privaten Sponsoren und folgenden ortsansässigen Firmen, die die Umsetzung des Projekts ermöglicht haben. Das waren Blumen Stamm, Borgmeier Elektrotechnik, BorgiForm 3D-Druck, Köhler+ Otto Architekten, Stadt-Apotheke Wolfgang Otto, Friseursalon Iris Tegethoff, Rose Reisen, Sparkasse Höxter und die Vereinigte Volksbank eG.