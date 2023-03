Taschendieb beklaut Senior (78) in Borgentreich

Bargeld im hohen dreistelligen Euro-Bereich ist einem 78-jährigen Borgentreicher am Mittwoch (8. März) aus seiner Jackentasche geklaut worden.

„Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 11 und 11.30 Uhr in einem Borgentreicher Einkaufsmarkt an der Emmerkertorstraße. Der Senior kaufte während dieser Zeit ein“, erläutert Polizeisprecher Edison Buch.

Als er seine Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte er fest, dass seine Geldbörse geklaut worden war. Neben dem Portemonnaie und dem Bargeld fehlten darüber hinaus diverse Personaldokumente und Bankkarten.

Die Polizei im Kreis Höxter warnt: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie Ihre Taschen und Wertgegenstände gut im Blick.“

Wertgegenstände sollten immer körpernah und verdeckt getragen werden. Außerdem betont die Polizei: „Bewahren Sie niemals ihre Bankkarte mit der PIN in einer Geldbörse auf.“