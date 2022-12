Bei einer Feier, welche die Schießsportabteilung der St.- Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich ausgerichtet hat, sind in diesen Tagen die Siegerinnen und Sieger der Herbstmeisterschaft in der Orgelstadt Borgentreich sowie die Gewinner des Bezirkspokals des Bezirks Warburg geehrt worden.

Der Schützenbezirk Warburg besteht aus 13 Bruderschaften, die dem Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften angehören. Das Pokalschießen wurde auf dem Schießstand in Brakel-Gehrden durchgeführt, die Herbstmeisterschaft auf der digitalen Schießanlage in Borgentreich, so die Schützen in einer Pressemitteilung.

Herbstmeisterschaft

LG Jugendklasse: 1. Yvonne Brilon 268 Ring

LG Damenklasse: 1. Sandra Goldstein 296 Ring, 2. Annika Schäfer 290 Ring, 3. Karin Riepe 282 Ring

LG Alterklasse: 1. Rüdiger Kröhn 297 Ring (Zehntelwertung), 2. Georg Gievers 297 Ring, 3. Rolf Hillebrand 295 Ring, 4. Marco Prange 284 Ring

LG Seniorenklasse: 1. Martin Goldstein 300 Ring, 2. Ferdi Evers 296 Ring, 3. Günther Rehrmann 293 Ring

LP Auflage: 1. Rüdiger Kröhn 281 Ring, 2. Rolf Hillebrand 279 Ring, 3. Georg Gievers 252 Ring

LP Altersklasse: 1. Rolf Hillebrand 208 Ring KK Schützenklasse: 1. Benjamin Arendes 140 Ring, 2. Jens Rengel 121 Ring

KK Altersklasse: 1. Rolf Hillebrand 138 Ring, 2. Rüdiger Kröhn 136 Ring, 3. Georg Gievers 125 Ring

KK Seniorenklasse: 1. Martin Goldstein 135 Ring, 2. Günther Rehrmann 128 Ring, 3. Ferdi Evers 125 Ring

KK Damenklasse: 1. Annika Schäfer 115 Ring

Bezirkspokal

LG Seniorenklasse: 1. Günther Rehrmann 148 Ring, 2. Martin Goldstein 148 Ring, 3. Andreas Fögen 147 Ring

LG Damenklasse: 1. Sandra Goldstein 147 Ring, 2. Annika Schäfer 141 Ring

LG Altersklasse: 2. Georg Gievers 148 Ring, 3. Rüdiger Kröhn 148 Ring

LP Altersklasse: 2. Jens Rengel 133 Ring

KK Damenklasse: 2. Annika Schäfer 115 Ring

KK Seniorenklasse: 2. Martin Goldstein 135 Ring

KK Altersklasse: 1. Rolf Hillebrand 138 Ring, 2. Rüdiger Kröhn 136 Ring

KK Schützenklasse: 1. Benjamin Arendes 140 Ring

Mannschaftswertung KK Seniorenklasse: 1. St. Sebastian Borgentreich Martin Goldstein - Günther Rehrmann - Ferdi Evers 388 Ring

Mannschaftswertung KK Altersklasse: 1. St. Sebastian Borgentreich Rolf Hillebrand - Rüdiger Kröhn - Georg Gievers 399 Ring

Mannschaftswertung LG Seniorenklasse: 1. St. Sebastian Borgentreich Günther Rehrmann - Martin Goldstein - Ferdi Evers 442 Ring

Mannschaftswertung LG Altersklasse: 1. St. Sebastian Borgentreich Rolf Hillebrand - Rüdiger Kröhn - Georg Gievers 443 Ring

Mannschaftswertung LG Schützenklasse: 2. St. Sebastian Borgentreich Benjamin Arendes - Hans-Josef Schumacher - Marco Prange 380 Ring

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war der Nikolaus-Cup 2022. Dabei wurde auf Spaßscheiben geschossen, um eine Cup-Medaillie und einen Schoko-Weihnachtsmann zu gewinnen. Siegerin dieses Cups wurde Sabrina Rengel vor Christoph Riepe und Sascha Bielefeld.