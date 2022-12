Trinkwasser dürfte in Borgentreich teurer werden

Borgentreich

Über die künftigen Gebühren für das Trinkwasser und das Abwasser in Borgentreich wird der Betriebsausschuss diskutieren. Die Mitglieder des Gremiums tagen dazu am Mittwoch, 14. Dezember, ab 17 Uhr öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses in Borgentreich.

Von Daniel Lüns