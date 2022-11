Die Vereine aus Borgentreich sind mit einem gemeinsamen Adventsmarkt am Sonntag in die Vorweihnachtszeit gestartet.

Adventsmarkt an der Schützenhalle in Borgentreich

Schon die Zubereitung der Feuerzangenbowle hat Torben Stratenschulte, Dirk Lücke, Michael Bartoldus und Christoph Ernst (von links) sichtlich Spaß gemacht. Früher sind sie als Tanzgruppe „Dreck am Knie“ im Karneval aufgetreten, jetzt haben sie sich als Mitglieder des Stammtisches „Schrauben und Dübel“ am Marktgeschehen beteiligt.

Der Markt war coronabedingt im Jahr 2021 ausgefallen. Am ersten Advent hat die Vereinsgemeinschaft der Orgelstadt mit der vierten Auflage gezeigt, wie schön es ist, endlich wieder bei einem heißen Glühwein oder einem warmen Kakao zusammenstehen zu können. Der Markt findet alle zwei Jahre an wechselnden Veranstaltungsorten statt - in diesem Jahr an der Schützenhalle.