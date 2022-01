Wahnvorstellungen machen gewalttätig

Borgentreich/Paderborn

Es gibt sie: fürchterliche Gewalttaten, bei denen ein Schuldiger straffrei ausgeht. So auch in dem Fall aus der Asylunterkunft in Borgentreich, wo ein Angolaner einen Landsmann mit einem Schraubendreher beinahe getötet hätte. Der Täter leidet an einer psychischen Krankheit, er muss nach einem Beschluss des Landgerichts zur Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben.

Von Ulrich Pfaff