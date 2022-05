Borgentreich-Borgholz

Ein neuer SB-Waschpark entsteht derzeit im Gewerbegebiet Am Spiegelberg in Borgholz. Der Baubeginn auf dem 1.500 Quadratmeter umfassenden Areal ist in diesen Tagen erfolgt. Fertiggestellt und eröffnet werden soll der Kärcher-Cleanpark im Herbst dieses Jahres.

Von Michaela Friese