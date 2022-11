Wehr in Körbecke ehrt Einsatzkräfte

Löschgruppenführer Udo Bremer begrüßte neben zahlreichen Kameraden aus den eigenen Reihen auch die stellvertretenden Leiter der Feuerwehr der Stadt Borgentreich, Udo Hillebrand und Elmar Nolte. Bremer hielt Rückschau auf das vergangene Jahr und bedankte sich für die hohe Einsatzbereitschaft und die vielen weiteren ehrenamtlich geleisteten Stunden bei Übungen und Lehrgängen. Die Körbecker Blauröcke wurden im Jahr 2021 zu zwei Brandeinsätzen und vier Einsätzen mit technischer Hilfe alarmiert.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Ehrungen. So erhielt Nils Pilger das Leistungsabzeichen in Bronze für seine erste Teilnahme am Leistungsnachweis. Markus Mertens und Lars Schürer wurden mit dem Leistungsabzeichen in Silber für ihre fünfte Teilnahme ausgezeichnet. Johannes Ernst, Simon Lange, Thomas Redeker und Markus Mertens erhielten Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang Funk- und Kartenkunde. Markus Mertens nahm ferner an der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger teil.

Andreas Otte wurde für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Karl-Heinz Sökefeld, Klaus Hengst, Ulrich Hanewinkel und Thomas Jürgens wurden für 40-jährige, Lothar Dewender, Johannes Hagemeier und Egon Blume für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Rainer Flotho in Abwesenheit die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Gold verliehen.

Löschgruppenführer Udo Bremer gab zudem einen Ausblick auf noch ausstehende Termine im bereits weit fortgeschrittenen Jahr 2022: Am 11. November wird die Feuerwehr bei der Ausrichtung des Martinsumzugs unterstützen und am 12. November an der Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages teilnehmen. Die Löschgruppe hofft, ihren Weihnachtsmarkt am 11. Dezember wieder in gewohnter Form vor dem Feuerwehrgerätehaus ausrichten zu können. Die nächste Jahreshauptversammlung soll - sofern die Rahmenbedingungen dies zulassen - ebenfalls wieder zum gewohnten Termin im kommenden Januar stattfinden.