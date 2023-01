Wehrleute aus Rösebeck bilden sich weiter

Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund an Sebastian Rose

Im Mittelpunkt des Treffens, bei dem Löschgruppenführer Olaf Walter auch Ortsvorsteher Hubertus Becker, Ehrenlöschgruppenführer Karl-Josef Weber sowie die beiden stv. Wehrführer der Stadt Borgentreich, Udo Hillebrand und Elmar Nolte, begrüßte, standen Wahlen. Als Kassierer wurde Sven Heidebrecht bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde der 2. Schriftführer Johannes Willmes.

Für drei Mitglieder der Einheit standen 2022 Weiterbildungen an. Das waren Thorsten Mogge (Teilnahme Maschinisten- und Atemschutzträgerlehrgang) sowie Christopher Nutt und Patrick Acker (Teilnahme Atemschutzträgerlehrgang). Mit dem Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze wurden ausgezeichnet: Thorsten Mogge, Patrick Acker und Sönke Wäsche. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielt David Loor. Das Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund wurde Sebastian Rose verliehen.

70 Jahre in der Feuerwehr

Für 35-jährige Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr wurden ausgezeichnet: Alfons Köster (Ehrung nachgeholt aus 2021) und Wolfgang Rose (war nicht anwesend; Ehrung wird nachgeholt). Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Johannes Stoppelkamp geehrt (war nicht anwesend; Ehrung wird nachgeholt). Für 70-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Johannes Brenke und Heinrich Rose (nicht anwesend; Ehrung wird nachgeholt).

Zum Jubiläum nach Bühne

Zum Abschluss gab der Löschgruppenführer Olaf Walter noch einen Ausblick und nannte die Termine des Jahres: 8. April Brandsicherheitswache am Osterfeuer in Rösebeck; 29. April bis 1. Mai Stadtfeuerwehrfest in Lütgeneder; 1. Mai Tag der Feuerwehr in Rösebeck; 6. Mai Leistungswettkampf der Feuerwehren in Niesen; 3./4. Juni Feuerwehrfest in Bühne (100 Jahre); 1. bis 3. Juli Schützenfest in Rösebeck; 9./10. September Stadtfeuerwehrfest in Eissen.