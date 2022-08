Botschaft in Brakel: „Freut Euch und jubelt“

Viele Besucher aus der Region beim Festhochamt an der Annenkapelle

Brakel

Am Sonntagmorgen wurde an der Annenkapelle das Festhochamt als Höhepunkt der kirchlichen Feierlichkeiten zum Brakeler Annentag begangen. Von der Pfarrkirche aus nahmen die Gläubigen mit musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Brakel an der Prozession teil.

Von Lea Henneke