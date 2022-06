Brakel: Kaffee, Kuchen, Kurkonzert

Das erste Kurkonzert in diesem Jahr fand auf dem Brakeler Marktplatz statt und war ein grandioses Musikerlebnis. Bestes Wetter, herausragende Musikerinnen und Musiker und ganz viele bestens gelaunte und musikinteressierte Zuhörerinnen und Zuhörer trafen sich in Brakels guter Stube.

„Was gibt es Schöneres, als bei schönstem Frühsommerwetter ein Konzert zu erleben, Open-Air bei freiem Eintritt und mit professionellen Musikdarbietungen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Ulla Grewe, die die Gäste auf dem Marktplatz begrüßte.

Der Musikverein Bökendorf und die Stadtkapelle Brakel begeisterten mit ihrer unbändigen Spielfreude, ihrem exzellenten Können und der riesigen musikalischen Bandbreite und animierten zum Mitschklatschen, Summen und Mitsingen.

Schmissig und modern

Schmissige Märsche und moderne Stücke sorgten abwechselnd für ausgelassene Stimmung.

Höhepunkt des Nachmittages ganz im Zeichen der Musik war der gemeinsame Auftritt der Stadtkapelle Brakel und des Musikvereins Bökendorf.

Ein böhmischer Traum, ein Medley der Blues Brothers und der Deutschmeister Regimentsmarsch sorgten für reichlich Applaus und Zugabe-Rufe.

Moderator Christoph Elbracht-Hülseweh führte charmant und mit viel Humor durch den Nachmittag und unterhielt mit kleinen Anekdoten.

Reichlich Applaus

Die Zuschauer honorierten die glänzenden Leistungen mit reichlich Applaus. „Ein herrlicher Sonntag, bei dem alles passte“, war das Fazit der Besucherinnen, Besucher und auch der Musikerinnen und Musiker.

Das Café Tante Erna sorgte mit Kaffee, Kuchenspezialitäten und kalten Getränken für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. „Da ist die Vorfreude auf das nächste Kurkonzert am 11. September an der Minigolfanlage am Kaiserbrunnen schon groß", sagte eine begeisterte Brakelerin.