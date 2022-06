50 Jahre Ehe sind auch 50 Jahre Freilichtbühne

Sie lernten sich 1968 auf der Bühne kennen und lieben und feiern jetzt, am 24. Juni, ihre Goldene Hochzeit. Seit 50 Jahren gehen sie gemeinsam durch dick und dünn – und auf der Freilichtbühne ein und aus. Kein Wunder also, dass das Ehejubiläum erst dann gefeiert wird, wenn der Spielplan es zulässt. Heute, am Jubeltag, ist Generalprobe des „Sommernachtstraums“. Die geht natürlich vor.

