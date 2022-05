Madrigalchor Brakel meistert Herausforderungen

Unter dem Dirigat von Hans-Martin Fröhling wussten Chor, Orchester und Solistinnen gleichermaßen zu begeistern.Sopranistin Irina TrutnevaMezzosopranistin Sarah Romberger sang mit viel Tiefe und Emotionalität in der Stimme.Sopranistin Irina Trutneva verlieh ihrer Partie einen ganz eigenen, faszinierenden Charme.Mezzosopranistin Sarah Romberger sang mit viel Tiefe und Emotionalität in der Stimme.

Und an diesem Nachmittag passt einfach alles: Die Sängerinnen und Sänger sind hochmotiviert und mit Freude dabei, die Solistinnen brillieren in ihren Partien, das Orchester bildet wie gewohnt einen verlässlichen Partner, und die Stückauswahl trägt die allgemein gute Frühlingsstimmung in die Kirche hinein.