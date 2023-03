Annentag in Brakel: Hat das Feuerwerk noch eine Zukunft?

Liebgewordene Tradition ist in Brakel das Annentag-Montag Feuerwerk. Viele Jahre fand es in den Bredenwiesen als Abschluss der Festtage statt. Zweimal musste es auf den Michaelismarkt verschoben werden. Jetzt beschließt ein Ausschuss, wie es weiter geht.

Das Feuerwerk am Annentags-Montag.

Weil es viel zu trocken war, wage es niemand, den Feuerzauber auf den Bredenwiesen zu zelebrieren. „Aufgrund des Klimawandels ist auch in der Zukunft davon auszugehen, dass es anhaltende Trockenperioden mit Waldbrandgefahr geben wird“, erklären die Fachleute der Stadt Brakel – darum musste eine Entscheidung getroffen werden. Jetzt kam es zur Abstimmung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung- und Stadtmarketing.

Eine alternative Option wäre eine Lasershow, doch die wäre laut Kostenvoranschlag recht kostspielig: 18.000 Euro würde sie kosten. Das sind 6400 Euro mehr als der Preis für das herkömmliche Feuerwerk, zudem gäbe es eine starke räumliche Begrenzung. Als weitere Möglichkeit käme eine Drohnenshow infrage, die sich aber ähnlich kostspielig wie die Lasershow gestalten würde.

Laser- und Drohnenshow sind teuer

„Aus den genannten Gründen sollte aus Sicht der Verwaltung auf ein Feuerwerk, eine Laser- und Drohnenshow verzichtet werden. Stattdessen könnte man das Geld etwa in die Bummelpass-Aktion einfließen lassen. So könnte man die Bummelpass-Auflage erhöhen oder eben mehr Rabatte gewähren. Gerade im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und absinkende Kaufkraft könnte man den Familien den Kirmesgang vergünstigen. Eine weitere Variante wäre, das bisherige Feuerwerksbudget einzusparen“, so die Verwaltungssicht.

Feuerwerk findet bei passendem Wetter statt

Die Mitglieder stimmten dem Antrag der UWG/CWG-Fraktion mit neun Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen mehrheitlich wie folgt zu: „Das Traditionsfeuerwerk soll weiterhin am Annentags-Montag stattfinden, sofern die Witterung es zulässt und aufgrund von Trockenheit keine Brandgefahr besteht. Sollte eine Durchführung aus genannten Gründen nicht möglich sein, soll das Feuerwerk ins Folgejahr verschoben werden, sofern dieses praktisch im Hinblick auf die Lagerdauer umsetzbar ist. Diese Option ist mit dem Vertragspartner noch zu verhandeln.“