Arbeit in Brakel war ihr Leben

Eine lange Arbeitszeit in der Frühförderung und Beratung des Caritasverbandes für den Kreis Höxter geht zu Ende, wenn die Heilpädagogin Angelika Strathausen am 1. August in den Ruhestand geht.

1979 übernahm Angelika Strathausen, damals noch Mitarbeiterin an der Sonderschule der Lebenshilfe in Frohnhausen, mit einer Kollegin die begleitende Förderung eines Kleinkindes mit Down-Syndrom.

Ohne dass sie es ahnte, war das die Geburtsstunde der Frühförderung im Kreis Höxter. „Das war ein Sprung ins kalte Wasser“, erinnert sie sich, „denn es gab kaum Erfahrungen auf diesem Gebiet.“

Später ging die Frühförderung in die Trägerschaft des Caritasverbandes über und aus der überwiegend nebenberuflichen Tätigkeit wurde ein Hauptberuf. Im Laufe ihres weiteren Arbeitslebens hat Angelika Strathausen mehr als tausend Kinder begleitet, gefördert und unterstützt.

„Es war die schönste berufliche Aufgabe, die ich mir vorstellen kann“, sagt sie, „dieses Arbeitsfeld hat mein Leben bereichert, ihm Sinn, Freude, Demut Zuversicht und wertvolle Erfahrungen mitgegeben.“ Das schönste Geschenk seien die überraschend positiven Entwicklungen von Kindern gewesen, mit denen niemand gerechnet hatte.

Der Begriff Frühförderung steht für die Förderung von Kindern zwischen Geburt und Schuleintritt. Ziel ist es, jedem Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Frühförderung orientiert sich an den Stärken und Fähigkeiten, die Kinder mitbringen. In den ersten Jahrzehnten kamen vor allem Kinder mit einer Behinderung zur Frühförderung. Heute umfasst die Gruppen der jungen Klienten viele unterschiedliche Kinder, die Besonderheiten in allen Bereichen ihrer Entwicklung aufzeigen.

Als Heilpädagogin arbeitete Angelika Strathausen mit diagnostischen Prozessen, die die Grundlage für Förderangebote in allen Entwicklungsbereichen sind. Über Beratungsangebote, Spiel, Bewegung und Gestalten werden Kinder unterstützt, um sich Zugänge zu neuen Entwicklungsprozessen zu erarbeiten.

Die 2020 neu gestaltete Frühförderung in der Caritas-Zentrale in Brakel bietet modern ausgestattete Therapieräume, die diesen Ansprüchen gerecht werden und Kindern selbstwirksame Erfahrungen ermöglichen.

Dass Angelika Strathausen die Caritas-Frühförderung in Richtung Ruhestand verlässt, bedauert Vorstand Thomas Rudolphi. „Mitarbeiterinnen wie sie sind die Stützen des Verbandes“, sagt er, „Angelika Strathausen bringt beides mit: Kompetenz und Engagement.“

Die außergewöhnliche Motivation wurde durch die gute Zusammenarbeit im Team der Frühförderung gefestigt. Marie-Luise Bonsch, die Leiterin der Frühförderung, und Angelika Strathausen arbeitet seit 26 Jahren wertschätzend und zielorientiert zusammen. Gemeinsam haben sie dieser Zeit mit ihren Kolleginnen viel erreicht.

Angelika Strathausen verabschiedet sich von den Kindern und deren Eltern, von den kooperierenden Familienzentren, in denen sie beratend tätig war, ihren Kolleginnen und Kollegen und von allen pädagogischen, medizinischen und therapeutischen Netz­werk­partnern im Kreis Höxter.

„Das war mein Leben“, sagt die Warburgerin, „das Thema wird mich weiterbegleiten.“ Aber sie freut sich auch auf die Zeit mit den Enkelkindern, der Familie und Freunden, für die jetzt mehr Zeit ist.