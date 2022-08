Außergewöhnlich moderne Frau steht in Bökendorf im Fokus

Brakel-Bökendorf

„Schlechtes Timing“ würde man es wohl heute nennen, als „unzeitig“ oder „aus der Zeit gefallen“ beschrieb es Annette von Droste Hülshoff selbst. In einer Vortrags- und Lesungsveranstaltung am Bökerhof am Sonntag Vormittag interpretierte der renommierte Droste-Experte Dr. Jochen Grywatsch die Biografie und Lyrik der Dichterin unter der zeitlichen Perspektive. Im Wechsel zu seinen Ausführungen rezitierte Schauspielerin Christina Seck Texte der Dichterin.

Von Iris Spieker-Siebrecht