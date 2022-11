Brakel: Junger Autofahrer stirbt  nach Unfall mit Kleinbus

Brakel

Auf der Hembser B64-Brücke zwischen Brakel und Ottbergen ist es am Montagmorgen um 7.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort. Ein junger Mann verstarb in seinem Audi noch am Unfallort, sein ebenfalls junger Beifahrer schwebt in Lebensgefahr und ringt um sein Leben. Die Brücke bleibt in den nächsten Stunden voll gesperrt.

Von Michael Robrecht