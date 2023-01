Beller kämpft gegen Schotterpiste

Heimatpfleger Hermann Steinhage und der Bezirksausschuss Beller fordern entschieden den Rückbau der etwa 400 Meter langen Baustraße, die zur Erschließung einer Großbaustelle an der Nethe in Hembsen diente.

„Zwar war es richtig, den Baustellenverkehr mithilfe der Baustraße um Beller herumzuleiten, jedoch wurde von Anfang an und aus gutem Grund der Rückbau in den ursprünglichen naturnahen Zustand mit einstimmigem Beschluss vom Bezirksausschuss gefordert“, erläutert Hermann Steinhage.

Einstimmiger Beschluss

Der Weg sei zuvor ein reiner unbefestigter naturnaher Grasweg und Heimat zahlreicher heimischer Wildpflanzen gewesen. Dem widerspreche der jetzige Zustand als verdichtete Schotterstraße.

„Bedenklich ist auch, dass der Beschluss des Bezirksausschusses kommentarlos übergangen wurde und sogar noch zusätzlicher Schotter aufgebracht wurde, was zu zusätzlichen Kosten geführt hat“, so Hermann Steinhage, der auch Vorsitzender des Bezirksausschusses ist. Darüber hinaus sei die Breite des Weges und die Grenzen nicht eingehalten worden.

Dass Steingärten verpönt sind, auf der anderen Seite eine geschotterte Baustraße aber nicht zurückgebaut wird, stößt in Beller auf Unverständnis. Foto: Bernhard Pierel

Auch Landwirte, die die angrenzenden Felder bewirtschafteten, hätten in einem Ortstermin darauf hingewiesen, dass der Weg zur Erschließung der Felder nicht benötigt werde und eine zusätzliche Befestigung keinen Sinn ergebe.

Hermann Steinhage: „So gibt es in NRW bereits Verordnungen, die das Anlegen von Schottergärten untersagen und sogar die zuständige Ministerin Frau Scharrenbach hat hier weitere Verschärfungen des Baurechts angekündigt, da macht noch mehr Schotter keinen Sinn.“

Kein Lippenbekenntnis

Ein Engagement für Natur und Klimaschutz solle kein Lippenbekenntnis bleiben, denn die Menschen seien Zeugen eines dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt in der heimischen Kulturlandschaft und stünden auch in der Verantwortung, sich dieser Entwicklung entgegenzustellen. „Das trifft im besonderen auf eine Klimaschutzkommune zu, deren Ziele ich auch als Heimatpfleger mit großem Engagement unterstütze“, erklärt Hermann Steinhage.

Ziel der Baumaßnahme ist der Schutz der Ortschaft Hembsen gegen ein 100-jährliches Hochwasserereignis und die Verbesserung des ökologischen Zustands der Nethe in einem Gesamtkonzept. Seit März 2022 laufen die Baumaßnahmen und sollen bis 2024 abgeschlossen sein.

Im Bauausschuss, der am Mittwochabend von 18 Uhr an in dere Alten Waage tagt, will das Büro IWUD den Ablauf der Maßnahme und den derzeitigen Stand der Arbeiten vorstellen.