Brakel

Die Premiere des freitäglichen Friedensgebetes für den Ukraine-Krieg an der Kriegerehrung in Brakel hatte eine enorme Resonanz. Matthias Koch, Leiter der Schulen der Brede, hatte die Idee, dieses Angebot an einem Termin auch musikalisch zu ergänzen – mit enormer Resonanz: Am Freitag, 18. März, beginnt um 18 Uhr ein Benefizkonzert für den Frieden in der Pfarrkirche St. Michael mit einer großen Vielfalt an Musikerinnen und Musikern.

Von Frank Spiegel