Berufskolleg Brede in Brakel entlässt 58 Absolventen

Endlich: Nach zwei Jahren – konnte wieder ein Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael in Brakel gefeiert werden. Hierzu waren alle Absolventinnen und Absolventendes Berufskollegs Brede mit ihren Eltern, Freundinnen und Freunden sowie Lehrerinnen und Lehrern zusammengekommen.

Der Gottesdienst war mit vielen schönen Wortbeiträgen, Musikstücken und einer Meditation von den Schülerinnen und Schülern der Bredenschulen unter Leitung von Uta Dittrich gestaltet worden.

Die Abschlussfeier des Berufskollegs fand anschließend in der Aula der Brede satt. Die zahlreichen Gäste erfreuten sich an den wunderbaren musikalischen Darbietungen aus den Klassen G11 und 7a mit Julia Marie Weber und Annika Düker sowie Constantin Vössing aus der G13.

Domprobst gratuliert

Domprobst Monsignore Joachim Göbel vom Erzbistum Paderborn als Schulträger gratulierte in einer Videobotschaft zu den tollen Leistungen und guten Zeugnissen, die den jungen Leuten nun neue Wege erschließen würden.

Schulleiter Dr. Matthias Koch, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Sarah Drewes, Anne Katrin Frischemeier und Boris Hartmann, Schülervertreterin Felice Potthast, Robert Rissing als Vertreter der Stadt Brakel, Annette Lücht vom Förderverein, Elternvertreterin Dr. Katharina Kiele-Dunsche und Niclas Spieker (G13) sprachen den Absolventinnen und Absolventen herzliche Glückwünsche aus und ließen die vergangenen „Corona“- Jahre Revue passieren. Ihre Ansprachen waren zum Teil überaus amüsant, motivierend, aber auch nachdenklich stimmend.

Für Abteilungsleiter Reinhard Dittrich war dieser Jahrgang sein letzter, den er mit seiner Rede verabschieden durfte, da er am Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. In seiner Ansprache nahm er Bezug auf das Motto des Gottesdienstes „Auf den Wellen surfen“ und wünschte den Absolventinnen und Absolventen in einer „stürmischen Welt“ alles Gute und bedankte sich auch bei den Eltern für ihre großartige Unterstützung während der oft schwierigen Bedingungen der Corona-Zeit und dafür, dass sie stets für alles gesorgt hätten. Daher dürften sie als Eltern nun auch sehr stolz auf sich und ihre Kinder sein.

Abteilungsleiter geht

Nach der Zeugnisausgabe wurden noch die besten Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet: Charlotte Müller (G13), Lara Stamm (Höhere Handelsschule) und Finn Fechner (Fachoberschule).

Abschlussklasse G13: Karina Alexander (Steinheim), Fiona Anke (Brakel), Erik Jahn Anke (Brakel), Cagla Birinci (Nieheim), Julian Brandt (Brakel-Rheder), Jannek Brödling (Nieheim-Himmighausen), Johannes Hartmann (Borgentreich-Borgholz), Benedict Hess (Höxter-Ottbergen), Laura Hillebrand (Brakel-Gehrden), Kevin König (Steinheim), Fabian Lars Krome (Brakel), Celina Marx (Beverungen-Drenke), Chiara Fabienne Migenda (Nieheim), Charlotte Müller (Beverungen-Würgassen), Lenja Ohagen (Höxter-Bödexen), Yvonne Parensen (Nieheim-Eversen), Leonie Parensen (Bad Driburg-Kühlsen), Marlon Pott (Nieheim-Oeynhausen), Fabian Rasche (Nieheim), Luisa Rottländer (Brakel), Elisa Schwiete (Höxter-Albaxen), Niclas Benjamin Spieker (Brakel-Siddessen), Constantin Vössing (Beverungen), Linus Wulf (Beverungen-Rothe).

Abschlussklasse HH12: Adrian Avdijaj (Brakel), Justin-Besart Bekteshi (Brakel), Büsra Cetin (Brakel-Istrup), Cagatay Cetinkaya (Brakel), Elias Derwig (Höxter-Ovenhausen), Alina Gertner (Brakel-Hembsen), Johannes Heise (Brakel), Berkay Kahya (Brakel), Armandas Labanauskas (Steinheim), Michelle Lohmeier (Horn-Bad Meinberg-Billerbeck), Fabian Ostmeyer (Bad Karlshafen), Inna Peters (Brakel-Hembsen), Kevin Pflug (Steinheim), Kevin Sawas (Brakel), Leonie Sömer (Bad Driburg-Alhausen), Lara Stamm (Marienmünster-Bredenborn).

Abschlussklasse FOS12: Defina Ahmetovic (Beverungen), Marius Appelt (Marienmünster-Bredenborn), Jana Böker (Beverungen-Dalhausen), Muriel Brockschnieder (Brakel-Riesel), Carlos Luis Buschmeier (Höxter-Ovenhausen), Jule Sophie Czinder (Brakel-Gehrden), Finn Fechner (Brakel-Bökendorf), Phil Gieffers (Brakel-Istrup), Maike Hamann (Steinheim-Eichholz), Julian Kirchhoff (Brakel), Jan-Luca Lorenz (Brakel) Jolina Manetzki (Steinheim), Pia Piffczyk (Steinheim-Vinsebeck), Louis Rossi (Bad Driburg), Justin Sommerfeld (Brakel-Gehrden), Jonas Thom (Willebadessen-Fölsen), Jennifer Warkentin (Brakel).