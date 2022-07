Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel vergibt Fachhochschulreife

Oberstudiendirektor Michael Urhahne überreicht 93 Zeugnisse in der Stadthalle

Brakel

Insgesamt 93 Absolventinnen und Absolventen haben in diesen Tagen die allgemeine Fachhochschulreife erworben und damit die Studierfähigkeit an Fachhochschulen und Gesamthochschulen in ganz Deutschland erlangt.