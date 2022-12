Besondere Konzerte in der Kapuzinerkirche Brakel

Die Kapuzinerkirche ist in der weihnachtlichen Zeit Schauplatz dreier besonderer Konzerte. Zu Gast in dem Gotteshaus sind Panflötistin Hannah Schlubeck, Gitarristin Eva Beneke und Harfenistin Isabel Moreton in einem gemeinsamen Konzert am Donnerstag, 29. Dezember. Am Sonntag, 8. Januar, ist der Gospelchor „Be Voices“ zu Gast. Die Mädchenkantorei am Paderborner Dom singt am Sonntag, 15. Januar, dort.

Die Paderborner Mädchenkantorei des Paderborner Domes kommt am Sonntag, 15. Januar, in die Kapuzinerkirche.

Das gemeinsame Weihnachtskonzert der Panflötenvirtuosin Hannah Schlubeck mit der Berliner Gitarristin Eva Beneke und der Hannoveraner Harfenistin Isabel Moreton am Donnerstag, 29. Dezember, beginnt um 19 Uhr. Unter dem Titel „Charms of Christmas“ wird das Trio in wechselnden Kombinationen Weihnachtsmusik aus verschiedenen europäischen Ländern spielen und die Zuhörer mit auf eine Reise in eine wunderbare Klangwelt nehmen.

Gerade in der Kombination der Panflöte mit den Saiteninstrumenten und dem Kirchenraum kommt der variable Klang der Panflöte besonders zur Geltung.

Das Programm beinhaltet bekannte wie unbekannte Melodien aus England, Irland, Frankreich sowie natürlich auch traditionelle Advents- und Weihnachtsmusik aus Deutschland.

Unbekannte und auch traditionelle Lieder

Die in Bellersen und Berlin lebende Hannah Schlubeck ist eine international gefragte Panflötensolistin und hat als erste Musikerin einen Abschluss an einer deutschen Musikhochschule im Hauptfach Panflöte erreicht.

Panflötistin Hannah Schlubeck ist am Donnerstag, 29. Dezember, zusammen mit Gitarristin Eva Beneke und Harfenistin Isabel Moreton zu erleben. Foto: Bettina Osswald

Eva Beneke ist Professorin für Gitarre in Oslo und Isabel Moreton unterrichtet an der Hochschule für Musik und Tanz Hamburg sowie an der Musikschule Hannover Harfe. Sie ist außerdem Vorsitzende des Verbandes Deutscher Harfenistinnen.

Karten zu diesem Konzert sind bei den bekannten VVK-Stellen in der Region oder unter www.schlubeck.com erhältlich.

Ein Konzert kurz nach dem Dreikönigstag veranstaltet der Gospelchor „Be Voices“ am Sonntag, 8. Januar. Von 17 Uhr an stimmt der Gospelchor in der Kapuzinerkirche nicht nur Weihnachtslieder an. Unter der musikalischen Leitung von Chorleiterin Ghislaine Seydler wird ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzertprogramm mit humorvoller Moderation, mitreißenden Gospels, aber auch getragenen Liedern wie zum Beispiel „Der perfekte Weihnachtsmoment“ nach Max Raabe und „Come and blow winter wind“ geboten.

Als Pianist unterstützt Thorsten Seydler den Chorklang am E-Piano.

Mitreißend und humorvoll

Werner Bornefeld begleitet beim Mitsing-Teil und bereichert das Programm an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Der Chor bittet um eine Spende. Gewinne aus dem Weihnachtskonzert werden an „Tischlein deck dich“ in Brakel weitergeleitet.

Chorleiterin Ghislaine Seydler (von links), Daniela Henke und Brigitte Preuß vom Vorstand laden zum Weihnachtskonzert in der Kapuzinerkirche ein. Foto: Be Voives

Die Mädchenkantorei am Paderborner Dom ist eine in der Region einzigartige Institution. Sie wurde 2008 gegründet und bringt den Mädchen aus Paderborn und der Umgebung eine hervorragende Möglichkeit, mit anderen Mädchen am Paderborner Dom als Chor für sich wie auch im Zusammenwirken mit den anderen Chören des Doms oder mit einem Orchester geistliche Musik auf hohem Niveau zu singen.

Musik auf hohem Niveau

Die Hauptaufgabe der Mädchenkantorei sind die sonntäglichen Gottesdienste am Dom. Diese teilen sich die Mädchenkantorei mit den anderen Chören der Dommusik. In den drei Chorgruppen der Mädchenkantorei (Nachwuchschor, Aufbauchor und Konzertchor) singen derzeit insgesamt 170 Mädchen zwischen acht und 20 Jahren.

Unter der Leitung des Paderborner Domkantors Patrick Cellnick singt die Kantorei am Sonntag, 15. Januar, von 17 Uhr an weihnachtliche Weisen.

„Mit diesem Konzert beschließen wir die Weihnachtszeit“, sagt Brakels Pfarrer Andreas Kurte. Er freut sich, die Mädchenkantorei für dieses Konzert gewonnen zu haben. Dieser gibt jährlich ein oder zwei Konzerte auch außerhalb der Domstadt – im kommenden Jahr eines in Brakel.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Der Erlös der Türkollekte ist für die katholischen Kindergärten in Erkeln, St. Michael und den Bredenkindergarten in Brakel bestimmt.

Pfarrer Andreas Kurte verspricht einen „besonderen Hörgenuss“.