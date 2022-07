Betrunken in kaputtem Auto ohne Führerschein nach Brakel

Höxter/Brakel

Das rechte Vorderrad seines Autos war so stark beschädigt, dass er nur noch auf der Felge fuhr. Trotzdem fuhr ein 44-Jähriger damit noch über die B 64 von Ottbergen in Richtung Brakel und hielt erst an, als er von Polizisten in Höhe Hembsen gestoppt wurde.