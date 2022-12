Bildungszentrum in Brakel entscheidend geprägt

Brakel

Eigentlich wollte sie Ärztin werden – wegen der NC bedingten zu langen Wartezeit, fiel das weg. Am kommenden Freitag wird Ute Pägel als Leiterin des Bildungszentrums Weser-Egge in Brakel verabschiedet. Und auch die Arbeit in einem Lehrberuf war an sich so nicht vorgesehen.

Von Frank Spiegel