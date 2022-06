Brakel-Bökendorf

Es war einmal ein Schützenkönig - so könnte das Schützenfest in den örtlichen Annalen verewigt werden. Was wie ein Märchen klingt und Kindern gern erzählt wird, dürfte auch für das Königspaar passend sein, denn die diesjährigen Majestäten von Bökendorf Gerhard Broer und Nadine Holzhauer-Broer praktizieren in Bad Driburg in einer Kinderarztpraxis.

Von Heiko Bulk