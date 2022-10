 Brakel arbeitet mit Energieberatung zusammen

„Die Stadt Brakel arbeitet mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW bereits seit 2011 erfolgreich zusammen. Es freut mich sehr, dass wir diese Zusammenarbeit jetzt erweitern und so den Bürgerinnen und Bürgern ein noch attraktiveres Angebot machen können“, erklärt Bürgermeister Hermann Temme.

Gerade in Zeiten der Energiekrise sei es wichtiger denn je, dass die Verwaltung dienstleistungsorientiert agiere und das bestehende Klimaschutzkonzept mit „Leben fülle“, so Temme abschließend.

Klaus Rörig, Energieberater für die Verbraucherzentrale NRW, teilt mit, die Beratung sei kostenlos und dauere rund 45 Minuten.

„Zum vereinbarten Zeitpunkt werde ich die Ratsuchenden anrufen und ausführlich zu allen Fragen vom Stromsparen im Haushalt über Modernisierungsmaßnahmen am Eigenheim bis hin zum Einsatz erneuerbarer Energien oder Fördermitteln beraten“, so der Energieeffizienzexperte.

Jeden ersten Mittwoch im Monat findet gibt es bis Dezember zu folgenden Zeiten eine telefonische Energieberatung:

Am 5. Oktober von 9 bis 12.45 Uhr, am 2. November von 9 Uhr bis 12.45 Uhr und von 14 bis 16.15 Uhr und am 7. Dezember von 9 bis 12.45 Uhr.

„Darüber hinaus können für den 5. Oktober und 7. Dezember jeweils in der Zeit von 14 bis 16 Uhr zwei Vor-Ort-Beratungen mit dem Energieberater Klaus Rörig in Brakel gebucht werden. Dieses Angebot richtet sich allerdings ausschließlich an die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers in der Brakeler Innenstadt“, erklärt die Sanierungsmanagerin Katharina Koßmann.

Die Kosten für die Vor-Ort-Beratung liegen bei 30 Euro Eigenanteil für die Ratsuchenden. Die Vor-Ort-Beratung erfolgt in einem Zeitfenster von 1 bis 1,5 Stunden und beinhaltet zudem einen schriftlichen Bericht, der anschließend übermittelt wird.

Die Terminkoordinierung für die telefonische Beratung und auch die Vor-Ort-Beratung erfolgt direkt über das Klimaschutzmanagement der Stadt Brakel über die Telefonnummer 05272/360-1313.

Detaillierte Informationen zu den Beratungsterminen ab Januarwerden Mitte Dezember bekannt gegeben.